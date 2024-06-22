Левченко: Ребров довів, що в збірній України нема авторитетів

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що головний тренер національної команди Сергій Ребров немає авторитетів серед гравців.

Такою думкою Левченко поділився для порталу Tribuna.com після перемоги України над Словаччиною в другому турі Євро-2024.

"Мені здається, що коли ти бачиш, що форвард перебуває на такому підйомі, то треба його випускати. Це ж чемпіонат Європи, ми бачимо, що маленькі такі зміни можуть вирішити все. Якщо наш головний тренер бачить, що, наприклад фізично чи ментально Трубін краще, ніж Лунін, то треба його випускати.

Якщо він бачить, що Тимчик може зіграти справа, хоча я не скажу, що він дуже гарно зіграв, але він відчуває так, і він повинен випускати того, хто наразі є в кращих фізичних та ментальних кондиціях. Якщо ми бачимо що у Довбика щось не виходить, може, він буде краще, якщо вийде на заміну, – то треба так робити.

Я думаю, що Станіславович довів і показав, що в таких ось матчах ми бачимо, що він робить ці заміни, і таких ось авторитетів немає в команді, коли ти розумієш, що є команда, є єдина мета, і треба до цієї мети йти.

Якщо ти бачиш, наприклад, що Ярмоленко не може вже встигати чи Степаненко, — треба міняти, треба ставити Бражка, наприклад. Або, якщо Циганков буде в формі, треба ставити Циганкова. Тому що ми всі знаємо: це чемпіонат Європи, і всі в нашій команді повинні розуміти, що цій ситуації командні дії виходять на першу стадію", — сказав Левченко.

Якщо ти бачиш, наприклад, що Ярмоленко не може вже встигати чи Степаненко, — треба міняти, треба ставити Бражка, наприклад. Або, якщо Циганков буде в формі, треба ставити Циганкова. Тому що ми всі знаємо: це чемпіонат Європи, і всі в нашій команді повинні розуміти, що цій ситуації командні дії виходять на першу стадію", — сказав Левченко.

Нагадаємо, після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи E з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.