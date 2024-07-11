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Мейну став рекордсменом збірної Англії

Микола Дендак — 11 липня, 11:59
Мейну став рекордсменом збірної Англії

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну став наймолодшим англійцем, який грав у півфіналі великого турніру у складі своєї збірної.

Про це повідомляє Squawka.

На момент півфінального матчу Євро-2024 проти Нідерландів йому було лише 19 років і 82 дні. Поєдинок завершився мінімальною перемогою англійців.

У фіналі підопічні Гарета Саутгейті зіграють з Іспанією, яка здолала Францію. Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку визнали Ламіна Ямаля, який став наймолодшим автором голу на континентальній першості.

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