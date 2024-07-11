Мейну став рекордсменом збірної Англії
Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну став наймолодшим англійцем, який грав у півфіналі великого турніру у складі своєї збірної.
Про це повідомляє Squawka.
На момент півфінального матчу Євро-2024 проти Нідерландів йому було лише 19 років і 82 дні. Поєдинок завершився мінімальною перемогою англійців.
У фіналі підопічні Гарета Саутгейті зіграють з Іспанією, яка здолала Францію. Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку визнали Ламіна Ямаля, який став наймолодшим автором голу на континентальній першості.