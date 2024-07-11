Мейну став рекордсменом збірної Англії

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну став наймолодшим англійцем, який грав у півфіналі великого турніру у складі своєї збірної.

Про це повідомляє Squawka.

На момент півфінального матчу Євро-2024 проти Нідерландів йому було лише 19 років і 82 дні. Поєдинок завершився мінімальною перемогою англійців.

Aged 19 years and 82 days old, Kobbie Mainoo became the youngest Englishman to play in a major tournament semi-final.



Mainoo was the only England player to attempt 1+ shot, create 1+ chance, make 1+ tackle, make 1+ interception and complete 1+ take-ons against the Netherlands.… pic.twitter.com/odvdU5MoNr — Squawka (@Squawka) July 10, 2024

У фіналі підопічні Гарета Саутгейті зіграють з Іспанією, яка здолала Францію. Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку визнали Ламіна Ямаля, який став наймолодшим автором голу на континентальній першості.