Мейну став найкращим півзахисником Євро у XXI столітті за точністю передач

19-річний гравець збірної Англії Коббі Мейну став найкращим півзахисником чемпіонатів Європи за точністю передач за понад 40 років.

Про це повідомляє Opta.

Точність пасів хавбека склала 96%. Мейну віддав 138 передач на Євро-2024, лише 5 з яких були неточними. Це найкращий показник серед усіх півзахисників із мінімум 100 передачами, починаючи з 1980 року (початок ведення статистики).

96% - Kobbie Mainoo has the best pass accuracy of any midfielder at a European Championship that Opta has on record since 1980 (96%, min. 100 passes), misplacing just five of his 138 passes at EURO 2024. Dependable. pic.twitter.com/wOEo7QlWw1 — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2024

Нагадаємо, що 10 липня збірна Англії зіграє півфінал Євро-2024 проти Нідерландів. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.