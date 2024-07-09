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Мейну став найкращим півзахисником Євро у XXI столітті за точністю передач

Владислав Уткін — 9 липня, 15:30
Мейну став найкращим півзахисником Євро у XXI столітті за точністю передач

19-річний гравець збірної Англії Коббі Мейну став найкращим півзахисником чемпіонатів Європи за точністю передач за понад 40 років.

Про це повідомляє Opta.

Точність пасів хавбека склала 96%. Мейну віддав 138 передач на Євро-2024, лише 5 з яких були неточними. Це найкращий показник серед усіх півзахисників із мінімум 100 передачами, починаючи з 1980 року (початок ведення статистики).

Нагадаємо, що 10 липня збірна Англії зіграє півфінал Євро-2024 проти Нідерландів. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

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