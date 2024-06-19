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Мбаппе ухвалив рішення щодо операції на носі

Олександр Булава — 19 червня, 08:29
Мбаппе ухвалив рішення щодо операції на носі

Форварду збірної Франції Кілліану Мбаппу не знадобиться операція на зламаному носі після інциденту в матчі проти Австрії на Євро-2024.

Про це повідомили у Федерації футболу Франції.

"Кіліан повернувся в табір збірної Франції. Найближчими днями він проходитиме лікування, без негайної операції", – йдеться в повідомленні.

Також головний тренер команди Дідьє Дешам зазначив, що операція не є негайною необхідністю, її слід провести пізніше.

Нагадаємо, Мбаппе зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо в другому таймі та зламав ніс.

Саме Кілліан допоміг збірній Франції переграти Австрію. Кіліан виконав простріл у центр карного майданчика, де Максиміліан Вебер головою переправив м'яч у власні ворота.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

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