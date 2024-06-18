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Гратиме у масці: стало відомо, чи буде Мбаппе робити операцію

Владислав Уткін — 18 червня, 08:50
Гратиме у масці: стало відомо, чи буде Мбаппе робити операцію

Форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе не буде робити операцію на зламаному носі після інциденту в матчі проти Австрії на Євро-2024.

Про це повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на заяву Федерації футболу Франції.

"Кіліан Мбаппе зламав ніс під час другої частини матчу Австрія — Франція, який проходив цього понеділка у Дюссельдорфі. Капітану збірної Франції спочатку надали медичну допомогу медичний персонал та доктор Франк Ле Галль, який діагностував у нього перелом носа.

Мбаппе отримає лікування протягом найближчих кількох днів, але в найближчому майбутньому йому не зроблять операцію. Для нього буде виготовлено маску, щоб номер він міг підготуватися до повернення на змагання після лікування", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що сам футболіст у соцмережах звернувся до вболівальників з питанням: "Якісь ідеї щодо маски?".

Нагадаємо, саме Мбаппе допоміг збірній Франції переграти Австрію. Кіліан виконав простріл у центр карного майданчика, де Максиміліан Вебер головою переправив м'яч у власні ворота.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

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