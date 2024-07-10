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Кейн: Вихід у фінал Євро-2024 був би хорошим досягненням

Андрій Яросименко — 10 липня, 10:25
Кейн: Вихід у фінал Євро-2024 був би хорошим досягненням

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн вважає, що вихід у фінал чемпіонату Європи-2024 був би хорошим досягненням.

Слова форварда передає УЄФА.

"Ті, хто має більше досвіду, знають як це — грати за Англію на великих турнірах. Оскільки ми стаємо кращими, очікування стають вищими. Гравці використовують це по-різному — для когось це слугує мотивацією, хтось просто не звертає уваги, та зосереджується на тому, що йому потрібно зробити. Але як команда, ми знаємо, чого хочемо, і вихід у фінал чемпіонату Європи був би чудовим досягненням", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в півфіналі Євро-2024 підопічні Саутгейта зіграють проти Нідерландів. Гра відбудеться сьогодні, 10 липня о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.

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