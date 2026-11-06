Тоттенгем зберіг першочергове право викупу Кейна

Тоттенгем зберіг першочергове право викупу форварда збірної Англії Гаррі Кейна після того, як він продовжив контракт із мюнхенською Баварією.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні Кейн продовжив контракт із Баварією до літа 2029 року. Проте це не вплинуло на першочергове право викупу гравця для Тоттенгема: в разі, якщо Баварія прийме пропозицію щодо продажу форварда від якогось іншого клубу, "шпори" матимуть право повторити цю пропозицію, а чемпіони Німеччини не зможуть її відхилити.

Зазначимо, що влітку 2023 року Кейн перейшов у Баварію за 95 мільйонів євро саме із Тоттенгема. Не виключено, що в майбутньому Гаррі захоче повернутися в лондонський клуб для того, щоби стати найкращим бомбардиром у історії АПЛ. Наразі він відстає від рекорду Алана Ширера на 48 голів.