Кархаваль — про матч проти Німеччини: Деталі матимуть вирішальне значення

Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль вважає, що у матчі проти Німеччини в 1/4 Євро-2024 деталі матимуть вирішальне значення.

Його слова цитує УЄФА.

"У мене чудове передчуття. Ми знаємо, що нам потрібно показати чудову гру, щоб перемогти, але я бачу впевнену в собі команду. І заряджену енергією команду. Шанси 50 на 50, у цьому матчі деталі матимуть вирішальне значення.

Завтра ми намагатимемося виконати свою роботу. У таких матчах треба вміти терпіти, коли суперники грають краще. Нам потрібно використовувати свої шанси та дозволяти їм створювати якнайменше моментів", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною відбудеться у сьогодні, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.