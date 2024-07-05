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Кархаваль — про матч проти Німеччини: Деталі матимуть вирішальне значення

Андрій Яросименко — 5 липня, 12:06
Кархаваль — про матч проти Німеччини: Деталі матимуть вирішальне значення

Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль вважає, що у матчі проти Німеччини в 1/4 Євро-2024 деталі матимуть вирішальне значення.

Його слова цитує УЄФА.

"У мене чудове передчуття. Ми знаємо, що нам потрібно показати чудову гру, щоб перемогти, але я бачу впевнену в собі команду. І заряджену енергією команду. Шанси 50 на 50, у цьому матчі деталі матимуть вирішальне значення.
Завтра ми намагатимемося виконати свою роботу. У таких матчах треба вміти терпіти, коли суперники грають краще. Нам потрібно використовувати свої шанси та дозволяти їм створювати якнайменше моментів", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною відбудеться у сьогодні, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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