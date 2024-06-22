Гашек: Гра вийшла видовищною, була чудова атмосфера

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек вважає матч із Грузією в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 видовищним.

Його слова передає УЄФА.

"Я хотів би привітати збірну Грузії та її тренера Віллі Саньоля з цією нічиєю. Вважаю, що обидві команди провели гру, яка вийшла видовищною для вболівальників. Була чудова атмосфера.

Ми домінували у матчі, але не змогли забити другий гол — 26 ударів говорять самі за себе. Але слід зізнатися, що ми були дуже раді, коли суперник не реалізував момент на контратаці на останній хвилині", — сказав тренер.

Нагадаємо, в нещодавньому матчі другого туру групового етапу Грузія зіграла внічию з Чехією. Обидві команди мають по 1 заліковому балу в групі F. У першому турі грузини поступилися Туреччині, а чехи програли Португалії.

В останньому турі Грузія зіграє проти португальців, а Чехія поміряється силами з турками. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.