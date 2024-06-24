Італія зіграє з Хорватією, Іспанія — з Албанією у вирішальних матчах групи B

У понеділок, 24 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно два матчі третього туру групового етапу.

Завершальні поєдинки відбудуться в групі B. Збірна Іспанії, яка вже гарантувала перше місце у квартеті, зіграє з Албанією, а Хорватія побореться за путівку у плей-оф з Італією.

Євро-2024, Німеччина

3 тур, Група B, 24 червня

22:00 Албанія — Іспанія

22:00 Хорватія — Італія

Зазначимо, що Іспанія має 6 очок в активі та достроково гарантувала перше місце у квартеті, Італія здобула одну перемогу над Албанією та має 3 залікових пункти. Албанія та Хорватія розписали нічию та мають однакову кількість очок, обом командам потрібна перемога для кваліфікації в плей-оф континентальної першості.

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Раніше Чемпіон визначив 5 найкращих голів другого туру Євро-2024 — серед них і два взяття воріт від збірної України.