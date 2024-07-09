Іспанія та Франція визначилися зі стартовими складами команди на матч Євро-2024

Збірні Франції та Іспанії визначилися зі стартовими складами на чвертьфінальний матч чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Іспанія: Сімон, Хесус Навас, Начо, Лапорт, Кукурелья, Родрі, Руїс, Ольмо, Ямал, Вілльямс, Мората

Франція: Маньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес, Чуамені, Канте, Рабйо, Муані, Дембеле, Мбаппе

Зазначимо, що Дані Карвахаль та Робен Ле Норман пропускають гру через дискваліфікацію.

Початок матчу — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Франція у серії пенальті здолала Португалію, а Іспанія в екстратаймі вирвала перемогу в Німеччини.