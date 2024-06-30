Іспанія та Грузія оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024

Збірні Англії та Словаччини оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Гвелесіані, Кашія, Двалі Лохошвілі, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Родрі, Педрі, Руїс, Ямал, Ніко Вільямс, Мората.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зустрінеться в наступній стадії з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію.

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи Грузія сенсаційно перемогла Португалію. Перемога дозволила команді набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця.

Своєю чергою збірна Іспанії стала єдиною командою групового етапу Євро-2024, яка набрала максимум очок. Окрім того, підопічні Луїса Де Ла Фуенте не пропустили жодного голу.