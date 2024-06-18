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Збірна Хорватії — збірна Албанії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 18 червня, 19:46
Збірна Хорватії — збірна Албанії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Хорватії зустрінеться з Албанією в межах другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у середу, 19 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільно, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Окрім хорватської та албанської команди в групі B гратимуть збірні Італії та Іспанії. У першому турі "фурія роха" розгромила хорватів, а Албанія поступилася збірній Італії.

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