Збірна Хорватії — збірна Албанії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Хорватії зустрінеться з Албанією в межах другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у середу, 19 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільно, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Окрім хорватської та албанської команди в групі B гратимуть збірні Італії та Іспанії. У першому турі "фурія роха" розгромила хорватів, а Албанія поступилася збірній Італії.