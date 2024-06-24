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Навас: Албанці дуже згуртована команда

Андрій Яросименко — 24 червня, 11:22
Навас: Албанці дуже згуртована команда

Захисник збірної Іспанії Хесус Навас вважає, що албанці дуже згуртована команда, тому потрібно грати на доброму рівні.

Його слова передає УЄФА.

"Перемога на цьому турнірі стане унікальною. Ми показували неймовірний футбол та отримали насолоду від володіння м'ячем. Але не потрібно задирати носа, треба й надалі працювати так само. Албанія тут не випадково. Вона чудово грає. Албанці мають дуже згуртовану команду, вони багато працювали. Ми з першої хвилини повинні грати на гарному рівні, щоб здобути перемогу. Команда показує дуже гарну гру. Нам це подобається, але ми не повинні звеличувати себе. Потрібно залишатися скромними. Це чемпіонат Європи, треба рухатися від матчу до матчу та перемагати", — сказав футболіст.

Нагадаємо, іспанці зустрінуться зі збірною Албанії сьогодні, 24 червня. Початок — о 22:00 за київським часом. У першому турі чемпіонату Європи-2024 Іспанія розгромила Хорватію, а Албанія зазнала поразки від італійців.

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