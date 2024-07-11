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Сімонс: У нас були шанси перемогти Англію

Андрій Яросименко — 11 липня, 07:35
Сімонс: У нас були шанси перемогти Англію

Півзахисник збірної Нідерландів Хаві Сімонс вважає, що команда мала шанси перемогти Англію у півфіналі Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Це важка поразка. Я дуже розчарований, думаю, що команда також. Але це початок шляху який буде справді яскравим, я пишаюся нами. Звичайно, ми хотіли володіти м’ячем і контролювати гру, але ми знаємо, що англійці — це хороша команда і що вони теж хочуть м’яч. У нас були шанси перемогти їх, але в кінці ми трохи втомилися", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2024 збірна Нідерландів поступилася підопічним Саутгейта (2:1).

Хаві Сімонс став найкращим гравцем у матчі за версією аналітичного порталу SofaScore.

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Сімонс

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