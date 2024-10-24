Ключовий півзахисник Лейпцига пропустить кілька тижнів через травму

Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс пропустить кілька тижнів через травму.

Про це німецький клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в X.

21-річний талант зазнав пошкодження у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Сімонс травмувався вже наприкінці зустрічі та тепер не зможе допомогти команді в найближчих матчах Бундесліги.

#Xavi hat im gestrigen #ChampionsLeague-Spiel gegen den #FCLiverpool leider eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk erlitten und wird uns damit mehrere Wochen fehlen. Über die Behandlungsmethode wird noch entschieden.



Gute Besserung, @xavisimons 🙏#ComeBackStronger pic.twitter.com/nkdcrfudfj — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 24, 2024

Нідерландський півзахисник належить французькому ПСЖ, а за Лейпциг виступає на правах оренди.

Минулий сезон він також провів за Лейпциг. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.