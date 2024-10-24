Ключовий півзахисник Лейпцига пропустить кілька тижнів через травму
Хаві Сімонс
x.com/RBLeipzig
Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс пропустить кілька тижнів через травму.
Про це німецький клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в X.
21-річний талант зазнав пошкодження у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Сімонс травмувався вже наприкінці зустрічі та тепер не зможе допомогти команді в найближчих матчах Бундесліги.
Нідерландський півзахисник належить французькому ПСЖ, а за Лейпциг виступає на правах оренди.
Минулий сезон він також провів за Лейпциг. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.