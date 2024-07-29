Лейпциг впевнений у підписанні Сімонса

Півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс може продовжити кар'єру в німецькому РБ Лейпцигу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що нідерландський хавбек визначиться зі своїм майбутнім цього тижня. "Бики" впевнені в підписанні Сімонса на правах оренди.

Зазначається, що Хаві також хоче підписати Баварія. Мюнхенці мають намір продовжувати боротьбу за півзахисника.

🚨🇳🇱 Xavi Simons, expected to decide his future this week with RB Leipzig still confident to get the green light.



Leipzig are leading the race as revealed 10 days ago, RB CEO Mintzlaff has been pushing for weeks.



🔴 Bayern, trying until the end as they are still not giving up. pic.twitter.com/byt9jSPIh7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024

Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який готовий заплатити ПСЖ понад 90 млн євро.