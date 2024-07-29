Лейпциг впевнений у підписанні Сімонса
Півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс може продовжити кар'єру в німецькому РБ Лейпцигу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Очікується, що нідерландський хавбек визначиться зі своїм майбутнім цього тижня. "Бики" впевнені в підписанні Сімонса на правах оренди.
Зазначається, що Хаві також хоче підписати Баварія. Мюнхенці мають намір продовжувати боротьбу за півзахисника.
Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який готовий заплатити ПСЖ понад 90 млн євро.