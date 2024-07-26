Сімонс визначився зі своїм майбутнім клубом

Нідерландський півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс хоче перейти у РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Bild.

Вирішальний фактором для 21-річного хавбека стало те, що Лейпциг гарантував йому місце у стартовому складі. Саме це вплинуло на вибір гравця продовжити кар'єру за "биків", а не в мюнхенській Баварії, яка була готова викупити його контракт.

Своєю чергою ПСЖ не поспішає відпускати Сімонса в оренду, оскільки ще не підшукав заміну Кіліану Мбаппе, який перейшов у Реал.

Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який готовий заплатити ПСЖ понад 90 млн євро.