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Баварія націлилася на зірок Баєра та РБ Лейпциг

Олег Дідух — 8 жовтня, 15:48
Баварія націлилася на зірок Баєра та РБ Лейпциг
Getty Images

Баварія планує на літо 2025 року зіркове підсилення складу команди. Розглядаються кандидатури лідерів прямих конкурентів по Бундеслізі – Флоріана Вірца із Баєра та Хаві Сімонса із РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Для Баварії пріоритетною кандидатурою є саме Вірц. Перші контакти з сім’єю та агентами 21-річного атакувального хавбека збірної Німеччини вже відбулися.

Для самого Вірца мюнхенський клуб також є найпривабливішим варіантом продовження кар’єри. Півзахисник розглядає Баварію як крок вперед у кар’єрі і сходинкою перед трансфером у топовий закордонний клуб.

Раніше спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд назвав Вірца одним із тих гравців, заради яких глядачі ходять на стадіон. Вартість хавбека Баєра оцінюється у 130 мільйонів євро.

Баварія РБ Лейпциг Сімонс Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

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