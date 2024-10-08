Баварія націлилася на зірок Баєра та РБ Лейпциг

Баварія планує на літо 2025 року зіркове підсилення складу команди. Розглядаються кандидатури лідерів прямих конкурентів по Бундеслізі – Флоріана Вірца із Баєра та Хаві Сімонса із РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Для Баварії пріоритетною кандидатурою є саме Вірц. Перші контакти з сім’єю та агентами 21-річного атакувального хавбека збірної Німеччини вже відбулися.

Для самого Вірца мюнхенський клуб також є найпривабливішим варіантом продовження кар’єри. Півзахисник розглядає Баварію як крок вперед у кар’єрі і сходинкою перед трансфером у топовий закордонний клуб.

Раніше спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд назвав Вірца одним із тих гравців, заради яких глядачі ходять на стадіон. Вартість хавбека Баєра оцінюється у 130 мільйонів євро.