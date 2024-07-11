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Півзахисник збірної Нідерландів став найкращим гравцем в грі з Англією за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 11 липня, 00:24
Півзахисник збірної Нідерландів став найкращим гравцем в грі з Англією за версією SofaScore

Півзахисник ПСЖ та збірної Нідерландів Хаві Сімонс став найкращим гравцем у матчі з Англією (2:1) в півфіналі Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

21-річний хавбек відкрив рахунок у поєдинку після чого віддав одну ключову передачу та завдав 2 удари в площину воріт. За свій виступ Сімонс отримав 7,7.

Серед англійців високий бал заробив Гаррі Кейн, який реалізував пенальті — 7,6 та Оллі Воткінс — 7,4. Нападника Астон Вілли, що забив переможний гол, також визнали найкращим гравцем за версією UEFA.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.

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