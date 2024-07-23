Лейпциг хоче повернути Сімонса

РБ Лейпциг працює над поверненням нідерландського півзахисника ПСЖ Хаві Сімонса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфером 21-річного гравця займається виконавчий директор "биків" Олівер Мінцлафф.

Зазначається, що у Лейпцигу впевнені в успіху угоди щодо Сімонса. Оскільки ПСЖ не планує продавати футболіста, але готовий ще раз віддати його в оренду.

Минулий сезон Сімонс провів за німецький клуб на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у трансфері гравця зацікавлена Баварія та Манчестер Юнайтед, які готові заплатити ПСЖ понад 90 млн євро.