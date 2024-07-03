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Гюндоган — про гру з Іспанією: Це буде матч рівних команд

Андрій Яросименко — 3 липня, 16:18
Гюндоган — про гру з Іспанією: Це буде матч рівних команд

Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган вважає, що матч Німеччина — Іспанія в 1/4 фіналу Євро-2024 буде грою рівних команд.

Його слова цитує УЄФА.

"Безперечно — це буде матч рівних. Обидві команди показують найкращий футбол на турнірі. Думаю, ключовим буде те, як ми або вони впораємося в ті моменти, коли не матимемо м'яча. Хто не запанікує, збереже спокій і спокійно чекатиме своєї можливості, щоб повернути собі м'яч і вичавити з цього максимум. Немає жодної причини, чому ми не повинні бути впевненими у собі. У нас чудова команда, у нас є чіткі плани та ідеї, які ми ефективно втілюємо в життя на полі. Крім того, наші зв'язки всередині команди добре налагоджені. На полі всі чудово розуміють одне одного", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро-2024, Німеччина, яка виявилася сильнішою за Данію, зустрінеться з "червоною фурією", яка розгромила Грузію. Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Штутгарті.

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