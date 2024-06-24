Джака став найкращим гравцем матчу Швейцарія — Німеччина за версією УЄФА

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака став найкращим гравцем матчу проти Німеччини (1:1) у третьому турі Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Хавбек Арсенала провів увесь поєдинок, віддав один ключовий пас, точність передач склала 86%. За версією Sofacore гравець отримав оцінку — 6,9.

Нагадаємо, Швейцарія посіла друге місце в групі А та розпочне плей-оф з матчу проти другої команди квартету B (Іспанія, Італія, Албанія, Хорватія).