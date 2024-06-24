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Визначився найкращий гравець матчу Швейцарія — Німеччина за версією Sofascore

Владислав Уткін — 24 червня, 00:17
Визначився найкращий гравець матчу Швейцарія — Німеччина за версією Sofascore

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос став найкращим гравцем матчу проти Швейцарії (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Дії хавбека оцінили в 8,2 бали. На рахунку німця 127 дотиків до м'яча, точність передач склала 92% (98 зі 106), також Тоні віддав чотири ключові паси.

Нагадаємо, Німеччина зберегла перше місце у групі А. На стадії 1/8 фіналу господарі турніру зіграють проти другої команди квартету C (Англія, Данія, Словенія, Сербія).

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Тоні Кроос

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