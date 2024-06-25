Тедеско: Контратаки — природна зброя збірної України

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що контратаки є природною зброєю збірної України.

Про це фахівець сказав на пресконференції до матчу третього туру Євро-2024.

"Ми будемо грати тільки на перемогу. Ми не будемо перейматися перестановками, ми хочемо перемогти. Якщо справа доходить до останніх десяти хвилин, ми знаємо, що робити, щоб втримати результат, але з самого початку немає ніякої розгубленості. Ми налаштовані на перемогу.

Контратаки є їхньою природною силою завдяки високому темпу гри попереду з такими гравцями, як Судаков, Мудрик і Довбик. Вони люблять володіти м'ячем і контролювати його. Вони багато володіють м'ячем і добре позиційно грають. Вони доставили чимало клопоту всім, навіть таким командам, як Англія, Італія та Німеччина. Вони можуть конкурувати на високому рівні з будь-якою командою", — сказав Тедеско.