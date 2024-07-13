Саутгейт: Я не вірю в казки, але я вірю у мрії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що його команді потрібно грати на потрібному рівні, щоб втілити мрію про перемогу на Євро-2024 в реальність.

Слова наставника передає УЄФА.

"Я не вірю в казки, але я вірю в мрії. У нас були великі мрії, але їх треба втілювати в життя. Наш шлях, пізні голи, пенальті — це не зробить їх реальністю для нас. Ми повинні грати на тому рівні, який нам потрібен. Наша гра — це найважливіша річ.

Іспанія має дуже чітку манеру гри, у них добре організована команда, яка дуже добре пресингує зі справжньою інтенсивністю. Вони дуже добре володіють м'ячем, тому ви повинні бути дуже організованими. Але ми також дуже добре тримали м'яч в останніх іграх", — сказав Саутгейт.

Вирішальний матч чемпіонату Європи проти Іспанії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.