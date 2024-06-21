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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Словаччиною

Станіслав Лисак — 21 червня, 18:35
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Словаччиною

Футболіст Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін став володарем призу Лев Матчу в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 Словаччина — Україна (1:0).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Голкіпер національної команди зробив 4 сейви, два з яких з меж штрафного майданчика. Точність передач Трубіна склала 88% (30/34).

Напередодні стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА, а також, який футболіст отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

У наступному, вирішальному, турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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