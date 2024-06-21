Визначився найкращий гравець матчу Словаччина — Україна за версією SofaScore

Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу зі Словаччиною (1:2) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

На його рахунку результативна передача, 5 виграних позицій з 5-ти, 1 удар по воротах та 44 точних паси з 54 (81%).

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2 турі Євро-2024.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.