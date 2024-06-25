Забарний назвав гравців збірної України, які передають досвід молоді

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний заявив, що вчиться в Андрія Ярмоленка, Сергія Сидорчука та Тараса Степаненка.

Слова українського оборонця напередодні вирішальної гри групового етапу Євро-2024 проти Бельгії передає УЄФА.

"Від наших досвідчених гравців: вони знають досить багато. Для Андрія Ярмоленка це вже четверте Євро, і він знає абсолютно все про цей турнір, про футбол. Те, що він може нам сказати — неоціненно. Також багато чому вчуся у Сергія Сидорчука, Тараса Степаненка. Вони дають практичні поради, конкретні деталі, які з часом підтверджуються", — розповів Забарний.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.