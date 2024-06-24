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Збірна України — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 24 червня, 13:28
Збірна України — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна України зіграє проти Бельгії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в понеділок, 26 червня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи.

На думку бейтингового оператора Favbet збірна України є аутсайдером протистояння:

  • Перемога України — 5,10;
  • Нічия — 4,05;
  • Перемога Бельгії — 1,70.

У паралельній зустрічі румуни зіграють зі словаками, матч також відбудеться о 19:00.

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