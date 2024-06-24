Збірна України — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024
Збірна України зіграє проти Бельгії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться в понеділок, 26 червня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи.
На думку бейтингового оператора Favbet збірна України є аутсайдером протистояння:
- Перемога України — 5,10;
- Нічия — 4,05;
- Перемога Бельгії — 1,70.
У паралельній зустрічі румуни зіграють зі словаками, матч також відбудеться о 19:00.