Сидорчук: Ми можемо використати проблеми Бельгії в обороні

Півзахисник бельгійського Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук вважає, що підопічні Сергія Реброва зможуть скористатися проблемами Бельгії в обороні в третьому матчі групового етапу Євро-2024.

Слова українського футболіста передає УЄФА.

"Це топкоманда з дуже сильним нападом. Найнебезпечніший? Перш за все, я б назвав Де Брейне — це чудовий гравець з відмінними якостями. Також Лукаку, Доку, Тілеманс провели дуже сильну гру проти Румунії. Онана, Троссар... Бачите, я назвав майже весь склад. У них багато чудових гравців.

Якщо ми будемо грати з пристрастю, як ми грали проти Словаччини, ми можемо досягти успіху. Бельгія дуже сильна в атаці, але у них є деякі проблеми в обороні. Ми можемо це використати", — сказав Сидорчук.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.