Збірна України — збірна Бельгії: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи

Збірна України з футболу зіграє проти Бельгії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи з футболу-2024. Матч відбудеться на стадіоні "Штутгарт Арена", Німеччина. Початок — о 19:00 за київським часом, 26 червня.

Україна

"Синьо-жовті" підходять до матчу з 3 очками в активі, проте на останній сходинці в турнірній таблиці. В другому матчі на Євро "синьо-жовті" здобули вольову вікторію, здолавши Словаччину (2:1). До цього на ЧЄ збірна України не перемагала в основний час протягом 4 матчів, у яких один раз підписала мирову та тричі програла, причому без забитих м'ячів. Важливий факт. На попередній першості Європи "синьо-жовті" так само почали з поразки, а потім перемогли, а в підсумку дійшли до 1/4 фіналу змагання.

Україна точно буде серед команд, які пробилися в плей-оф турніру, за умови перемоги над суперником. За інших сценаріїв шанси пройти в наступний раунд зберігаються, проте є суттєво нижчими.

За збірну України може не зіграти Віктор Циганков, який отримав пошкодження перед матчем зі Словаччиною.

Бельгія

"Червоні дияволи" так само набрали 3 бали, однак розташувалися на другій позиції в квартеті. У попередній грі на Євро Бельгія була сильніша за Румунію, обігравши суперника 2:0. Так команда Доменіко Тедеско покінчила з двоматчевою серією поразок на ЧЄ. Варто відзначити й те, що бельгійці забили більш як один м'яч уперше за останні 7 матчів на великих змаганнях.

Щоб вийти у плей-оф Євро-2024, Бельгії достаньо набрати один бал. У разі програшу Де Брюйне та компанія фінішують або на 3 сходинці, або на 4-й позиції — місце в групі залежатиме від того, як закінчиться паралельний матч.

Збірній Бельгії не допоможе один футболіст. Нападник Доді Лукебакіо відбуде дискваліфікацію.

Історія зустрічей

Матч у Штутгарті буде першим протистоянням команд у історії.

Пряма мова

Георгій Судаков (півзахисник збірної України): "Футбол — це командна гра і все залежить від нас. Звичайно, Бельгія має зіркових футболістів — Де Брюйне, Доку, Лукаку, Тілеманс. Неймовірно сильна команда, але, на прикладі Словаччини ми побачили, що вони теж можуть програвати.

До матчу всі рівні. Якщо ми проведемо свою найкращу гру і не будемо нікого боятись, підлаштовуватись під когось, то, думаю, в нас є великі шанси на позитивний результат".

Доменіко Тедеско (головної тренер збірної Бельгії): "Я пам’ятаю, як Україна захищалися у п'ять захисників у матчі проти Італії. Вони можуть захищатися у різних формаціях. Це команда, яка добре володіє м’ячем, має гарних гравців та гарну структуру".

Список викликаних футболістів

Збірна України

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо Київ), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), 24. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний (Борнмут, Англія), 3. Олександр Сваток (СК Дніпро-1), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко (Полісся Житомир);

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), 17. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 10. Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), 8. Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія);

Нападники: 11. Артем Довбик (Жирона, Іспанія), 9. Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), 25. Владислав Ванат (Динамо Київ).

Збірна Бельгії

Воротарі: 1. Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина), 12. Томас Камінські (Лутон, Англія), 13. Матс Сельс (Ноттінгем Форест, Англія);

Захисники: 21. Тімоті Кастань (Фулгем, Англія), 25. Максим Де Кайпер (Брюгге), 2. Зено Дебаст (Андерлехт), 4. Воут Фас (Лестер, Англія), 15. Тома Меньє (Трабзонспор, Туреччина), 3. Артюр Теат (Ренн, Франція), 5. Ян Вертонген (Андерлехт);

Півзахисники: 6. Аксель Вітсель (Атлетико Мадрид, Іспанія), 7. Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), 18. Орель Мангаля (Ліон, Франція), 24. Амаду Онана (Евертон, Англія), 8. Юрі Тілеманс (Астон Вілла, Англія), 23. Артур Вермерен (Атлетико Мадрид, Іспанія), 16. Астер Вранкс (Вольфсбург, Німеччина), 11. Яннік Феррейра Карраско (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія);

Нападники: 19. Йоан Бакайоко (ПСВ, Нідерланди), 17. Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Італія), 22. Жеремі Доку (Манчестер Сіті, Англія), 10. Ромелу Лукаку (Рома, Італія), 14. Доді Лукебакіо (Севілья, Іспанія), 20. Лоїс Опенда (РБ Лейпциг, Німеччина), 9. Леандро Троссар (Арсенал, Англія).

Орієнтовні склади

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко — Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик — Яремчук

Бельгія: Кастельс — Кастань, Вертонген, Фас, Теат — Онана, Тілеманс — Троссар, Де Брюйне, Доку — Лукаку

Цифри й факти

Україна стала "співавтором" унікальної ситуації на Євро. Вперше в історії чемпіонатів Європи всі 4 команди в одній конкретній групі мають однакову кількість очок після двох турів;

Україна має на один день більше на підготовку до матчу, адже зустріч із Словаччиною провела 21 червня, тоді як суперник грав із Румунією 22-го числа;

Хоча б одна команда покидала поле без забитого м’яча у 6 із попередніх 8 офіційних матчів Бельгії;

В 11 останніх офіційних іграх Україна програла двічі (+7=2-2)

Бельгія брала гору над суперниками у 6 з попередніх 8 офіційних зустрічей;

У матчі з Румунією збірна Бельгії забила більше одного м'яча вперше за 7 останніх матчів на великих турнірах;

За підсумками другого туру Євро-2024 провідний нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку — лідер за втраченими гольовими можливостями (4).

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

Коефіцієнти від Фавбет

Перемога України - 4,90;

Нічия - 4,05;

Перемога Бельгії - 1,73.

Прогноз Чемпіона

Нічия — 2:2.