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Миколенко: Думаю, буду готовий до матчу з Бельгією

Станіслав Лисак — 21 червня, 23:33
Миколенко: Думаю, буду готовий до матчу з Бельгією

Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко заявив, що зможе відновитися від травми до матчу третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Про це Миколенко розповів порталу Sport Arena.

"Вже сьогодні, можна сказати, готувався в обоймі – це найголовніше для мене. У нас є 4 дні на підготовку до наступного матчу. Думаю, все буде добре, буду готовий. Ну ви могли сьогодні побачити, але мене не випустили. Тому як тренерський штаб вирішить, тоді подивимось. Не від мене все залежить", — сказав Миколенко.

Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи E з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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