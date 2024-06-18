Гол туру: Гюллер вивів Туреччину вперед у грі з Грузією

Півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер забив фантастичний гол у ворота Грузії в межах першого туру групового етапу Євро-2024.

На 65-й хвилині зустрічі хавбек змістився у центрі і потужно пробив у дальній кут воріт. УЄФА повідомила, що удар був нанесений з 26 метрів зі швидкістю 118 км на годину та чотирма обертами навколо своєї осі за секунду. Гюлер вивів свою команду вперед — 2:1.

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.