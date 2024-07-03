Гюлер повторив досягнення Роналду та Руні

Півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер повторив досягнення Вейна Руні та Кріштіану Роналду на чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Турецький хавбек став першим юнаком з часів Євро-2004, що зумів забити гол та відзначитися асистом на континентальній першості. Гюлер забив у грі першого туру проти Грузії, який увійшов до списку найкращих м'ячів у першому колі ЧЄ.

Також Арда асистував Меріху Деміралу на переможний гол в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Австрії (2:1).

🪄🇹🇷 Arda Güler, third teenager to both score and assist in the same edition of Euros after Wayne Rooney and Cristiano Ronaldo at Euro 2004. pic.twitter.com/jgnQ9qWBWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024

Зазначимо, що досягнення Гюлера може також повторити півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал, який уже віддавав асист на Євро та зможе забити гол Німеччині в 1/4 фіналу континентальної першості.