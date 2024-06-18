Визначився найкращий гравець матчу Туреччина — Грузія за версією SofaScore

Захисник Фенербахче Самет Акайдін став найкращим гравцем матчу Туреччина — Грузія (3:1) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Центрбек виграв 5 верхових дуелей з 5, зробив 6 відборів та заблкоував два удари, оцінка — 8,0. Також високий бал отримав півзахисник Арда Гюлер, який забив другий гол турків у поєдинку, — 7,9.

Наступний матч Туреччина зіграє 22 червня проти Португалії. В цей же день команда Грузії зустрінеться з Чехією.

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.