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Знову голкіпер: визначився найкращий гравець матчу Австрія — Франція

Станіслав Лисак — 18 червня, 00:27
Знову голкіпер: визначився найкращий гравець матчу Австрія — Франція

Воротар Мілана Майк Меньян став найкращим гравцем матчу Австрія — Франція (0:1) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Французький голкіпер здійснив 3 сейви, усі удари були здійснені з меж штрафного майданчика. За свій виступ Меньян отримав оцінку 7,8. Також високий бал отримав партнер Майка по Мілану Тео Ернандес — 7,7.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

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