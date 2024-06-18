Знову голкіпер: визначився найкращий гравець матчу Австрія — Франція

Воротар Мілана Майк Меньян став найкращим гравцем матчу Австрія — Франція (0:1) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Французький голкіпер здійснив 3 сейви, усі удари були здійснені з меж штрафного майданчика. За свій виступ Меньян отримав оцінку 7,8. Також високий бал отримав партнер Майка по Мілану Тео Ернандес — 7,7.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.