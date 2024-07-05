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Це чудова команда: Мбаппе високо оцінив рівень Португалії

Микола Дендак — 5 липня, 09:40
Це чудова команда: Мбаппе високо оцінив рівень Португалії

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає Португалію однією з найкращих команд Європи.

Його слова передає УЄФА.

"Це чудова команда, тому буде складно. Якщо вони тут, це означає, що вони одна з найкращих команд Європи. Деталі будуть ключовими. Я думаю, що це буде гра в обидві сторони, дуже тактична гра, тому ми повинні бути готовими і зосередженими, щоб, сподіваюся, потрапити до півфіналу", — сказав гравець.

Нагадаємо, Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу Євро-2024. У чвертьфіналі "Ле Бле" будуть протистояти Португалії, яка в серії пенальті здолала Словенію.

Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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Кіліан Мбаппе

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