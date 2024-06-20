Півзахисник збірної Данії П'єр-Еміль Гейб'єрг став найкращим гравцем матчу Данія — Англія (1:1) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Відповідну нагороду гравцю видала УЄФА.

На його рахунку 74 з 89 точних пасів (89%), 3 успішних дальніх передач з 5, а також 4 удари в площину воріт. Також П'єр-Еміль отримав найвищу оцінку за версією аналітичного порталу SofaScore.

Наступний матч Данія зіграє 25 червня проти Сербії. В цей же день команда Англії зустрінеться зі Словенією.

Напередодні словенці зіграли внічию з сербами (1:1).