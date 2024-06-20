Збірна Сербії вирвала нічию в Словенії на Євро-2024

Збірні Словенії не втримала перемогу над Сербією в матчі 2 туру Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Правий захисник словенців Жан Карнічник вивів свою команду вперед на 69-й хвилині гри після швидкої контратаки.

Фото — УЄФА

Нападник збірної Сербії Лука Йович, який вийшов на заміну, зумів забити після подачі з кутового у доданий арбітром час та відновити паритет.

Зазначимо, що під час поєдинку на трибунах помітили прапори Росії, а також московського ЦСКА.

Фото — журналіст Пьотр Слонка

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група C, 2 тур, 20 червня

Словенія — Сербія 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 — 69 Карнічнік, 1:1 - 90+5 Йович

Склади команд

Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Карнічник, Млакар (Горенц 64), Елшнік (Брекало 90+1), Черін, Стоянович (Вербич 76), Шпорар, Шешко (Віпотнік 76)

Сербія: Райкович, Павлович, Міленкович, Велькович, Младенович (Гачінович), Лукич (Мілінкович-Савич 64), Іліч, Живкович (Бірманчевич 82), Тадич (Самарджич 82), Мітрович, Влахович (Йович 64)

Попередження: Младенович 25, Лукич 54, Янжа 87, Йович 90+2, Гачінович 90+3, Віпотнік 90+4

Після двох турів Словенія заробила 2 очки. Сербія заробила перші залікові бали на Євро-2024. Зазначимо, що в групі B також грають Англія та Данія, які проведуть поєдинок о 19:00.

У наступній грі серби зіграють з данцями, а словенці проведуть матч проти Англії. Обидві зустрічі відбудуться у вівторок, 25 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.