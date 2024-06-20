Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Визначився найкращий гравець матчу Данія — Англія за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 20 червня, 21:18
Визначився найкращий гравець матчу Данія — Англія за версією SofaScore

Півзахисник Тоттенгема та збірної Данії П'єр-Еміль Гейб'єрг став найкращим гравцем матчу Данія — Англія (1:1) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

На його рахунку 74 з 89 точних пасів (89%), 3 успішних дальніх передач з 5, а також 4 удари в площину воріт.

Наступний матч Англія зіграє 25 червня проти Словенії. В цей же день команда Данії зустрінеться з Сербією.

Напередодні словенці зіграли внічию з сербами (1:1).

збірна Англії з футболу Збірна Данії з футболу Євро-2024 з футболу П'єр-Еміль Гейб'єрг

Євро-2024 з футболу

Іспанія та Італія назвали склади на матч Євро-2024
Від "бідних родичів" до революції Юханссона: як УЄФА заробляє продажем прав на трансляції Євро
Збірна Англії зіграла внічию з Данією на Євро-2024
Збірна Польщі — збірна Австрії: де дивитися матч Євро-2024
Збірна України провела тренування напередодні матчу зі Словаччиною на Євро-2024

Останні новини