Вітсель пропустить матч зі збірною України

Півзахисник Атлетико та збірної Бельгії Аксель Вітсель не зможе зіграти в матчі третього туру групового етапу Євро-2024 проти України.

Про це повідомляє УЄФА.

35-річний опорний хавбек продовжує відновлюватися від пошкодження. Також пропустить гру Доді Лукебакіо, який отримав дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.