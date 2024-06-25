Тіат: Українці віддадуть усі сили, щоб зробити свою країну щасливою

Захисник Ренна та збірної Бельгії Артур Тіат вважає, що гравці збірної України віддадуть усі сили у вирішальному матчі групового етапу Євро-2024.

Слова бельгійського футболіста передає УЄФА.

"Якщо вони перемогли Словаччину, це означає, що вони хороша команда. Ми не повинні думати, що через те, що вони програли Румунії, вони слабкі. Якщо ви потрапили на Євро, це означає, що ви довели, що заслуговуєте бути тут. Ми повинні робити свою роботу і грати у свою гру.

Буде важко, ми знаємо, що це означає. В України непроста ситуація в країні. Я думаю, що вони дуже хочуть зробити своїх уболівальників і свою країну дуже щасливими. Вони віддадуть всі свої сили, так само як і ми", — сказав Тіат.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.