Втрата для Бельгії: Лукебакіо пропустить матч проти України на Євро-2024

Півзахисник іспанської Севільї та збірної Бельгії Доді Лукебакіо пропустить матч проти України у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

У матчі проти Румунії футболіст отримав жовту картку, яка виявилася другою для нього за цей груповий етап. Першу йому показали в матчі зі Словаччиною (0:1). Це означає, що бельгієць буде дискваліфікований на наступний матч.

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Нагадаємо, напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною. Наразі кожна команда групи Е може посісти будь-яке місце. Тому все вирішиться 26 червня.