Фуенте: Наша мета — бути трішки кращими за Францію

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте сказав, що мета його команди, бути трішки кращими за свою суперницю в півфіналі Євро-2024 — Францію.

Слова фахівця передає УЄФА.

"Це буде дивовижна гра, але вона, як завжди, буде зводитися до деталей. У французів чудові індивідуальні таланти — одні з найкращих у світі, але я вірю, що ми на їхньому рівні. Ми всі бачимо траєкторії, за якими ці команди прийшли сюди, і про що ці траєкторії говорять. Але це абсолютно новий, інший матч. У них багато гравців, які зазвичай часто забивають, і ми не хочемо, щоб це сталося сьогодні.

Одним із моїх великих привілеїв є те, що у нас є цілий ряд гравців з різними спеціалізаціями: швидкість, контроль, гравці з багатим досвідом. Нам можуть знадобитися всі вони, оскільки ми стикаємося з суперниками, які мають у своєму розпорядженні справжніх геніїв. Наша мета — бути трішки кращими за Францію", — сказав наставник.

Нагадаємо, Іспанія здобула перемогу над Німеччиною та вийшла у півфінал Євро-2024, де зіграє проти Франції. Матч відбудеться 9 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.