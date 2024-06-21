Франція та Нідерланди розписали першу нульову нічию на Євро-2024
Збірні Франції та Нідерландів не визначили сильнішого в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Ця нульова нічия стала першою в межах нинішнього чемпіонату Європи. Також "помаранчеві" вперше зіграли внічию на Євро з 1996 року, коли вони розписали мирову з Шотландією.
На 69-й хвилині суддя скасував забитий гол Хаві Сімонса через офсайд Дензела Дюмфріса, який заблокував голкіпера французів Майка Меньяна.
Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група D, 21 червня
Нідерланди — Франції 0:0
Нідерланди: Вербугген, Дюмфріс, де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен (Верман 73), Сімонс (Вейналдум 73), Рейндерс, Фрімпонг (Геертрейда 73), Депай (Вегхорст 79), Гакпо
Франція: Маньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес, Чуамені, Канте, Рабйо, Дембеле (Дембеле 75), Тюрам (Жіру 75), Грізман
Попередження: Схаутен 31
Напередодні провели поєдинок суперники французів та нідерландців у групі D. Збірна Польщі зазнала поразки від Австрії.Нагадаємо, підопічні Рональда Кумана в першому турі обіграли Польщу з мінімальним рахунком 2:1. Франція переграла Австрію.
У наступному турі французи зіграють проти поляків, збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.