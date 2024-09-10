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Корінтіанс оголосив про підписання нападника збірної Нідерландів

Станіслав Лисак — 10 вересня, 14:35
Корінтіанс оголосив про підписання нападника збірної Нідерландів
Пресслужба Корінтіанса

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай підписав контракт з бразильським Корінтіансом.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

Перехід відбувся на правах вільного агента, а контракт з гравцем розрахований до 2026 року.

30-річний нападник влітку залишився без клубу. Мемфіс Депай є вихованцем ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетико.

Саме в мадридському колективі нападник провів сезон-2023/24, зіграв 31 матч, забив 9 м'ячів та віддав 2 асисти.

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Корінтіанс

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