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На Варгу, який отримав моторошне пошкодження в грі з Шотландією, чекає операція

Станіслав Лисак — 24 червня, 07:33
На Варгу, який отримав моторошне пошкодження в грі з Шотландією, чекає операція

Футболіст збірної Угорщини Барнабаш Варга знаходиться в лікарні в Штутгарті після зіткнення у матчі проти Шотландії (1:0) та очікує на операцію.

Про це повідомляє місцева футбольна федерація.

"Під час зіткнення Барнабас Варга зламав кілька кісток на обличчі, а також отримав струс мозку. Найімовірніше, нападника Ференцвароша чекає операція. Він проведе ніч у лікарні в Штутгарті. За нього вболіває вся команда!", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Варга отримав травму на 69 хвилині поєдинку під час штрафного, в якому воротар шотландців ліктем влучив у голову гравцю. Після зіткнення Варга опинився на газоні. Його одразу відгородили від камер та покликали лікарів, після чого футболіста вивезли з поля.

Зазначимо, що Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.

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