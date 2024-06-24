На Варгу, який отримав моторошне пошкодження в грі з Шотландією, чекає операція
Футболіст збірної Угорщини Барнабаш Варга знаходиться в лікарні в Штутгарті після зіткнення у матчі проти Шотландії (1:0) та очікує на операцію.
Про це повідомляє місцева футбольна федерація.
"Під час зіткнення Барнабас Варга зламав кілька кісток на обличчі, а також отримав струс мозку. Найімовірніше, нападника Ференцвароша чекає операція. Він проведе ніч у лікарні в Штутгарті. За нього вболіває вся команда!", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, Варга отримав травму на 69 хвилині поєдинку під час штрафного, в якому воротар шотландців ліктем влучив у голову гравцю. Після зіткнення Варга опинився на газоні. Його одразу відгородили від камер та покликали лікарів, після чого футболіста вивезли з поля.
Зазначимо, що Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.
За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.