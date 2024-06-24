На Варгу, який отримав моторошне пошкодження в грі з Шотландією, чекає операція

Футболіст збірної Угорщини Барнабаш Варга знаходиться в лікарні в Штутгарті після зіткнення у матчі проти Шотландії (1:0) та очікує на операцію.

Про це повідомляє місцева футбольна федерація.

"Під час зіткнення Барнабас Варга зламав кілька кісток на обличчі, а також отримав струс мозку. Найімовірніше, нападника Ференцвароша чекає операція. Він проведе ніч у лікарні в Штутгарті. За нього вболіває вся команда!", — йдеться у заяві.

Varga Barnabás arcában több csont is eltört a mérkőzésen történt ütközés során továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár a @Fradi_HU csatárára. Az éjszakát a kórházban tölti Stuttgartban. Az egész csapat szorít érte! #csakegyutt #magyarok #SCOHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 23, 2024

Нагадаємо, Варга отримав травму на 69 хвилині поєдинку під час штрафного, в якому воротар шотландців ліктем влучив у голову гравцю. Після зіткнення Варга опинився на газоні. Його одразу відгородили від камер та покликали лікарів, після чого футболіста вивезли з поля.

Зазначимо, що Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.