Настрій неймовірний: Рідер прокоментував вихід Швейцарії у чвертьфінал Євро-2024

Півзахисник Янг Бойз та збірної Швейцарії Фабіан Рідер розповів, що у команди неймовірний настрій після перемоги над Італією (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Відчуття чудові, тому що ми показали дійсно хороший виступ. З першої секунди ми показали, що дуже хочемо виграти цю гру. Настрій неймовірний, всі щасливі, всі біжать один за одним, і я думаю, що ми показали це на полі", — сказав гравець.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.

Швейцарці вийшли у плейоф з другого місця групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.