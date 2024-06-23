Ботка — про матч із Шотландією: Ця зустріч вирішить нашу долю

Футболіст збірної Угорщини Ендре Ботка вважає, що матч із Шотландією в третьому турі групового етапу Євро-2024 вирішить долю команди.

Його слова передає УЄФА.

"Ця зустріч вирішить нашу долю. Я чекаю по-справжньому важкої гри, справжньої боротьби. Я впевнений, що ми можемо підготуватися до матчу набагато краще, і, звичайно, ми хочемо заробити три очки. Я дуже сподіваюся, що після цього ми зможемо позбутися наших калькуляторів", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Угорщини зустрінеться з Шотландією сьогодні, 23 червня, початок матчу о 22:00 за київським часом. Угорці двічі програли на континентальній першості — 3:1 від Швейцарії та 2:0 від Німеччини. Шотландці після двох ігор посідають третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий пункт, який вони заробили в грі зі Швейцарією (1:1).